توقيع اتفاقية تعاون بين "المصرية للاتصالات" و"ZTE" الصينية

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين الشركة المصرية للاتصالات وشركة "ZTE" الصينية لإنشاء معمل للابتكار ومركز تدريب تكنولوجي.

جاء ذلك خلال زيارة وزير الاتصالات للصين على رأس وفد رفيع المستوى للمشاركة في فعاليات منتدى الإبداع في شبكات المستقبل لدول البريكس (BRICS).

تهدف الاتفاقية إلى توفير بيئة عمل جاذبة للشباب في مجال الإبداع التكنولوجي في مجالات شبكات المحمول وشبكات الجيل القادم الضوئية (PON NG) وشبكات نقل البيانات الرئيسية بسرعات تفوق 100 جيجا باستخدام كوابل الألياف الضوئية؛ وتركب شركة "ZTE" أنظمة الاتصال والمعدات اللازمة للمركز، وتوفر الشركة المصرية للاتصالات خدمات الاتصالات لتلك الأنظمة لضمان حصول الشباب على المحتوى التعليمي بما يدعم البحث الأكاديمي في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقع الاتفاقية المهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، ودارين زاو نائب الرئيس التنفيذي ورئيس منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لشركة (ZTE).

يذكر أن شركة (ZTE) الصينية تعمل في مجال تطوير البنية التحتية للثابت والمحمول وتوفير معدات الاتصالات المختلفة كمنظومات الاتصالات اللاسلكية.

والتقى وزير الاتصالات لي زوكس رئيس شركة ZTE؛ وتناول اللقاء استعراض المشروعات التي تنفذها الشركة وخططها الاستراتيجية، وكذلك أنشطة وأعمال الشركة في مصر، ومناقشة زيادة استثماراتها في مصر والتعاون في مجالات البنية الأساسية، وبناء القدرات في ظل انشاء مصر لجامعة متخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومركز للبحث والتطوير، بالإضافة إلى مناقشة أوجه التعاون في تنفيذ مشروعات التحول الرقمي.

وعقب اللقاء، أجرى "طلعت" جولة داخل معرض الشركة للاطلاع على أحدث التقنيات والحلول التكنولوجية التي تقدمها الشركة.

كما شهد توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة المصرية للاتصالات وشركة "تشاينا تيليكوم"(China Telecom) للتعاون في نقل المعرفة في عدد من المجالات المختلفة منها خدمة العملاء، وتوصيل الألياف الضوئية حتى المنزل (FTTH)، وإتاحة خدمات التليفزيون عبر الإنترنت (IPTV)..

ووقع مذكرة التفاهم المهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، و تانجي يون نائب الرئيس التنفيذي لشركة "تشاينا تيليكوم".

وبموجب هذه المذكرة، تتعاون الشركتان في تحديث النموذج التشغيلي لخدمة عملاء الشركة المصرية للاتصالات وتطوير أنظمة خدمة العملاء، بالإضافة إلى تقديم شركة "تشاينا تيليكوم" خدمات استشارية لتطوير الخطط والأنظمة الخاصة بتوصيل الألياف الضوئية حتى المنازل، ومشاركة أفضل الممارسات في مجال إتاحة خدمات التليفزيون عبر الإنترنت لتوفير أفضل تجربة لعملاء الشركة المصرية للاتصالات.

الجدير بالذكر، أن شركة تشاينا تيليكوم تشهد نمواً كبيراً في الأسواق العالمية؛ وتقدم خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في أكثر من 20 دولة حول العالم.

حضر اللقاءات ومراسم التوقيع الدكتور حسام عثمان نائب رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، وعدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من القيادات التنفيذية بالشركة المصرية للاتصالات.