دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، مشروع "كساء فرحتكم فرحتنا 2" في مديرية الغيضة بمحافظة المهرة، وفي مديريتي الوادي والمدينة بمحافظة مأرب، وفي مديريتي سيئون وشبام بمحافظة حضرموت.

وعقب التدشين، جرى توزيع كسوة العيد وألعاب الأطفال على 50 أسرة بواقع 150 طفلاً وطفلة و50 يتيما و50 نازحًا و50 من الأشد فقرا في محافظة المهرة، فيما جرى توزيع كسوة العيد وألعاب الأطفال على 40 أسرة في محافظة مأرب، بواقع 110 أطفال و35 يتيمًا و50 نازحًا و25 من الأشد فقرا، وكذلك توزيع كسوة العيد وألعاب الأطفال على 74 أسرة بواقع 230 طفلا وطفلة، و100 يتيم و130 نازحا في محافظة حضرموت.

وشكر وكيل أول محافظة المهرة مختار محمد سعيد الجعفري المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة على هذه اللفتة الإنسانية المتمثلة بتوزيع كسوة العيد على الفقراء والنازحين في المهرة؛ لإدخال الفرح والسرور على نفوسهم خلال العيد.

ويأتي هذا التوزيع ضمن برامج الدعم المجتمعي المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق.

وفي سياق متصل، سلم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، مكتب وزارة الصحة والسكان في ساحل حضرموت ومستشفى المكلا للأمومة والطفولة الدفعة الثانية من أدوية مرضى الثلاسيميا والدم الوراثية، إضافة لعدد من الأدوية المختلفة لمرضى القلب وكمية من "قِرب الدم"، وتنقسم الدفعة إلى جزئين إحداهما لمستشفى المكلا للأمومة والطفولة والجزء الآخر لمستشفى ابن سينا.

وتقدمت إدارة مستشفى المكلا للأمومة والطفولة ومكتب الصحة والسكان بساحل حضرموت بجزيل الشكر والامتنان لمركز الملك سلمان للإغاثة على دعمه وجهوده التي يبذلها في دعم الجانب الصحي في جميع المحافظات اليمنية، وخصوصًا حضرموت.