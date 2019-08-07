فيديو.. تفاصيل افتتاح السيسي مجمع الأسمدة: الدول تبنى بالصبر

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنة، الذي يُعد من أكبر المشروعات القومية في مجال الأسمدة الفوسفاتية في الشرق الأوسط.

واستمع الرئيس فور وصوله لشرح من اللواء أركان حرب مختار عبداللطيف رئيس مجلس إدارة النصر للكيماويات الوسيطة، أمام "الماكيت" الخاص بالمشروع.

وألقى اللواء أركان حرب مختار عبداللطيف رئيس مجلس إدارة شركة النصر، كلمته قائلا إنّ مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة في العين السخنة، أُنشئ لتعظيم قيمة خام الفوسفات المصري وتحويله لأسمدة فوسفاتية ومركبة عالية القيمة، تحقيقا للاكتفاء الذاتي منها محليا، وتصدير الفائض إلى الخارج.

وأضاف عبداللطيف أنّ مساحة المجمع 400 فدان ويضم 3 أقسام، "المدينة الإدارية السكانية، مجمع المصانع، ومنطقة تخزين الخامات"، وينقسم مجمع المصانع لـ5 قطاعات رئيسية وبها 9 مصانع، القطاع الأول مصانع حامض الكبريتيك المركز وتوليد الطاقة الكهربائية، والثاني مصانع حامض الفوسفريك التجاري والنقي، وهي مادة تنتج للمرة الأولى في مصر، ويعد الشركة السادسة على مستوى العالم لإنتاج الحامض، أما القطاع الثالث فهو مصنع الأسمدة البلورية الذوابة، وهو إنتاج جديد للمرة الأولى في مصر، والقطاع الرابع هو قطاع الأسمدة المحببة ويضم مصنعين، والخامس قطاع المرافق الصناعية لخدمة جميع مصانع المجمع.

رئيس شركة النصر: مساحة مجمع الفوسفات 400 فدان ويضم 3 أقسام

وتابع رئيس مجلس إدارة شركة النصر: "بالنسبة لمنطقة تخزين الخامات تنقسم لجزأين، الأول لتخزين خام الكبريت وهو المادة الرئيسية المستخدمة لصناعة حامض الكبريتيك المركز، والثاني خاص بتخزين خام الفوسفات المصري".

وزاد عبداللطيف أنّ المدينة الإدارية والسكانية تضم إدارة المجمع، الإدارة المالية والتجارية، إدارة طبية، ومسجد، وتم تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بزراعة المنطقة الفضاء البالغ مساحتها 15 فدانا، وتم زراعة 1000 نخلة مثمرة و1600 شجرة مانجو، وتم تجهيزها بشبكة ري وتسميد الية، كما تضم 11 مدينة سكانية لخدمة العاملين بالمجمع.

وألقى اللواء مصطفى أمين مدير عام مشروعات جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، كلمته، قائلا إنّ الجهاز يسعى لأن تساهم شركاته في تنفيذ المشروعات الإنتاجية في العديد من المجالات التي تدعم خطط التنمية الشاملة في مصر، بتنفيذ مشروعات كبرى، سواء المتعلقة بالأمن الغذائي مثل استصلاح الأراضي الزراعية وتنمية الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، لافتا إلى إنشاء مجمعات للصناعات الثقيلة والمتخصصة، كالأسمنت والرخام وحديد التسليح، والاستغلال الأمثل للثروات الطبيعية المتاحة في مصر، وأنّ شركات الجهاز تقدم خدمات نوعية أخرى متخصصة، ومن المشروعات الكبرى التي نفذها الجهاز، إنشاء المجمعات.

وأضاف أمين في كلمته أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنّ الجهاز وشركة النصر للكيماويات خططا لإنشاء 3 مجمعات فوسفاتية أخرى، وهي مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة في العين السخنة، ويضم 9 مصانع على مساحة 400 فدان الذي يفتتح اليوم، ومجمع لإنتاج الأسمدة الأزوتية في العين السخنة على مساحة 100 فدان يضم 6 مصانع، بتكلفة إنشاء مليار دولار، وينتهي في 2022، ومجمع لإنتاج الغازات الطبية والصناعية في أبو رواش، ويضم مصنعين على مساحة 50 ألف كيلو متر مربع، وينتهي في أكتوبر المقبل، كما أن المجمع يوفر أكثر من 1500 فرصة عمل مباشرة جديدة للشباب من مختلف التخصصات.

وأكد أنّ الهدف من إنشاء مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة الوصول إلى الاكتفاء الذاتي لمصر من الأسمدة المختلفة والحد من الاستيراد، وتوفير العملات الحرة من خلال التصدير، وتحقيق القيمة المضافة لأهم الخامات التي تتميز بها ثروات مصر الطبيعة، إضافة إلى توفير فرص للعمل.

الخدمة الوطنية: مجمع الأسمدة الفوسفاتية يهدف لتحقيق الاكتفاء الذاتي لمصر

وتابع أمين بتوفير المياه الصناعية للمجمع من خلال محطة لتحلية مياه البحر، وأيضا محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي والصرف الصناعي، مؤكدا أنّ المصانع توفر بعض المنتجات الحيوية المهمة مثل إنتاج الكلور الذي يمد محطات الشرب بـ50 ألف طن سنويا يمثل 60% من الإنتاج المحلي، وإنتاج الشابة السائلة والصلبة، و1.5 مليون طن سنويا من الإنتاج المحلي للفوسفات.

وقال اللواء أركان حرب مختار عبداللطيف رئيس مجلس إدارة شركة النصر للكيماويات الوسيطة، إنّ مجمع المركبات والأسمدة الفوسفاتية في العين السخنة، وفر 1500 فرصة عمل مباشرة، معظمها للشباب الخريجين من مختلف التخصصات، ومن معظم محافظات الجمهورية.

رئيس شركة النصر: مجمع الأسمدة الفوسفاتية وفر 1500 فرصة عمل

وأضاف عبداللطيف أنّ المجمع يضم الشباب الخريجين من 22 محافظة من إجمالي محافظات الجمهورية، بما فيهم شباب محافظة السويس، موضحًا أنّه بذلك يصبح إجمالي العاملين في شركة النصر للكيماويات الوسطية بالمقر الرئيس للشركة في أبي رواش وبفرعيها في الفيوم والعين السخنة 4 آلاف عامل ومهندس، فضلا عن توفير 20 ألف فرصة عمل غير مباشرة من خلال أعمال إنشاء المجمع، وتوريد الخامات والمعدات وأعمال النقل والتوزيع للمنتجات.

وأشار عبداللطيف إلى أنّه رُوعي تصميم مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة في العين السخنة، كأسبقية أولى للحفاظ على سلامة البيئة، ومنع أي انبعاثات ضارة من المصانع، والتوافق مع الاشتراطات البيئية طبقًا للمعايير العالمية، موضحًا أنّ شركة النصر للكيماويات الوسيطة نفذت العديد من الإجراءات البيئية، بينها: "التحكم في الانبعاثات السائلة والغازية والصلبة".

عبداللطيف: مجمع الأسمدة الفوسفاتية متوافق مع الاشتراطات البيئية

وأوضح عبداللطيف أنه جرى استخدام أحدث الأساليب العلمية الحديثة والعوامل المساعدة في إنتاج الأحماض والأسمدة الفوسفاتية، إلى جانب تركيب المرشحات والفلاتر لتنقية الهواء طبقًا للاشتراكات البيئية، وتغطية كل سيور النقل لتداول المواد الخام والمنتجات، وتركيب أجهزة مراقبة للانبعاثات على مداخن المصانع والتي تعمل بصورة آلية، وكذا معالجة الصرف الصناعي بتقنية عالية، حيث يجرى فصل المواد الصلبة والتخلص الآلي منها طبقا لاشتراطات جهاز شؤون البيئة، كما يجرى إعادة تدوير المياه والاستفادة منها في العمليات الصناعية؛ توفيرًا للمياه واستخدام الفائض منها في ري المسطحات الخضراء.

ونوّه رئيس مجلس إدارة شركة النصر للكيماويات الوسيطة باستخدام الغاز الطبيعي بدلًا من السولار لمنع الانبعاثات، واستغلال الطاقة الحرارية الناتجة عن حرق الكبريت الخام، لتوليد الكهرباء حتى لا تسبب تغيرًا مناخيًا في المنطقة المحيطة.

وأكد عبداللطيف المحافظة على صحة وسلامة العاملين، من خلال الكشف الدوري عليهم من خلال إقامة فرع طبي متكامل داخل المجمع، وتركيب شبكة إطفاء تعمل بصورة آلية، والتدريب على خطة الطوارئ ومكافحة الحريق، طبقًا لخطة السلامة والصحة المهنية، إضافة إلى توفير أدوات ومعدات الأمن الصناعي لجميع العاملين بالشركة طبقا لنوع العمل المكلفين به، وعدد من الإجراءات المتخذة للحفاظ على البيئة وصحة وسلامة العاملين بالشركة.

وتابع: "إيمانًا منّا لإنتاج منتج جيد يتمتع بمواصفات وجودة عالمية، تولي الشركة اهتماما بالغا بموضوعات الجودة، إذ أنشأت الشركة معامل حديثة ومتطورة لمراقبة وتوكيد الجودة، بداية من تحاليل المواد الخام مرورًا بجميع مراحل الإنتاج وصولُا إلى المنتج النهائي، وجهزت شركة النصر للكيماويات الوسيطة المعامل بأحدث وأدق أجهزة التحاليل في هذا المجال، لضمان مطابقة المنتجات بالمواصفات القياسية العالمية".

وقال رئيس مجلس إدارة شركة النصر للكيماويات الوسيطة، إنّه جار إنشاء مشروعين جديدين بالمقر الرئيسي للشركة، أولهما مشروع إنشاء مصنع الغازات الطبية والصناعية رقم 3 لتغطية احتياجات السوق المحلية في ضوء إنشاء العديد من المستشفيات الجديدة والطلب المتزايد على الغازات الصناعية، وثانيهما مشروع إنشاء مصنع فوق أكسيد الهيدروجين بتركيز 50%، ويستخدم في العديد من الصناعات المدنية مثل صناعة الورق والغزل والنسيج، ولصالح قطاع البترول لتوطين الصناعة في مصر، موضحا أنّ المصنع سيكون الأول في البلاد لإنتاج هذا المادة التي نستوردها من الخارج.

وأوضح عبداللطيف أنّه جار تنفيذ المرحلة الثانية من مجمع الأسمدة الذي يتكون من 6 مصانع كبرى لإنتاج الأسمدة الأزوتية بتكلفة استثمارية قدرها مليار دولار، وهي: "مصنع إنتاج الأمونيا بطاقة 400 ألف طن سنويًا، ومصنع إنتاج اليوريا بطاقة 320 ألف طن في العام، مصنع إنتاج اليوريا المحببة بطاقة 320 ألف طن في العام، مصنع إنتاج حامص النيتريك بطاقة 165 ألف طن سنويًا، مصنع إنتاج نترات النشادر بطاقة 210 ألف طن في العام، مصنع إنتاج نترات النشادر الجيرية بطاقة 275 ألف طن سنويًا لأول مرة في مصر"، إضافة إلى مجموعة من الوحدات الخدمية والإدارية والمرافق الصناعية، وجار تغطية احتياجات المجمع الجديد من الطاقة الكهربائية ذاتيًا بنسبة 100% من خلال توربينة بخارية بطاقة 17 ميجاوات في الساعة.

رئيس شركة النصر: جار تنفيذ المرحلة الثانية من مجمع الأسمدة باستثمارات قدرها مليار دولار

وقال رئيس مجلس إدارة شركة النصر للكيماويات الوسيطة، إنّ الهدف من إنشاء مجمع المواد الفوسفاتية والمركبة، هو تعظيم القيمة المضافة لخام الفوسفات المصري، وتحقيق الاكتفاء الذاتي لمطالب المشروعات الزراعية بالدولة من الأسمدة الفوسفاتية والمركبة.

وأضاف عبداللطيف أنّ أحد أهداف إنشاء المجمع، تحقيق مردود اجتماعي من توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء الوطن، وتحقيق مردود اقتصادي مناسب للأموال المستثمرة، توفير العملات الأجنبية وذلك من خلال عائدات تصدير الأسمدة الفوسفاتية والمركبة.

وشرح رئيس مجلس إدارة شركة النصر للكيماويات الوسيطة، مكونات المجمع وهي عبارة عن 5 قطاعات رئيسية بإجمالي 9 مصانع ومرافق صناعية، إضافة إلى المدينة السكنية ومحطة لتحلية مياه البحر، ورصيف بحري متخصص لتصدير الأسمدة السائلة والصلبة.

واستكمل رئيس مجلس إدارة شركة النصر للكيماويات الوسيطة، موضحًا أنّ القطاع الأول يتكون من: مصانع لحمض الكبريتيك المركز وتوليد الطاقة الكهربائية، والمتكون من مصنعين لإنتاج حامض الكبريتيك المركز بطاقة قدرها مليون و250 ألف طن في العام، إضافة إلى توربينين بخاريين لتوليد الطاقة الكهربائية ذاتيًا قدرها 46 ميجا وات كل ساعة.

وتابع رئيس مجلس إدارة شركة النصر للكيماويات الوسيطة موضحًا مكونات القطاع الثاني، الذي تتكون من مصانع حامض الفوسفوريك التجاري والنقي، وهي عبارة عن (2 مصنع لإنتاج حامض الفوسفوريك التجاري بطاقة إجمالية 800 ألف طن كل عام)، إضافة إلى (2 مصنع لإنتاج حامض الفوسفوريك النقي للمرة الأولى في مصر بطاقة إجمالية 150 ألف طن في العام)، إلى جانب وحدة معالجة حامض الفوسفوريك بطاقة 600 طن في اليوم.

وأوضح عبداللطيف أنّ القطاع الثالث يتكون من مصنع الأسمدة البللورية تامة الذوبان، وهو مصنع لإنتاج سماد الداب والماب البللوري تام الذوبان في الماء للمرة الأولى في مصر بطاقة 100 ألف طن في العام.

وأشار عبداللطيف إلى أنّ القطاع الرابع يتكون من مصانع الأسمدة المحببة وهي عبارة عن مصنعين، الأول منهما لإنتاج سماد فوسفات الأمونيوم المحبب الداب بطاقة 400 ألف طن في العام، والآخر هو مصنع لإنتاج سماد ثلاثي سوبر الفوسفات المحبب tsp بطاقة سنوية قدرها 250 ألف طن.

أما القطاع الخامس فيتكون من مجموعة من المرافق الصناعية لخدمة مصانع المجمع، ووحدات إدارية وخدمية، وأوضح عبداللطيف أنّه اشترك في أعمال التوريدات التي تشمل الإنشاءات، وتصنيع المواد المحلية، والتركيبات والتشغيل نحو 55 شركة مدنية.

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة النصر للكيماويات الوسيطة، إلى أنّ الاستشاري العام للمشروع، هي الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية (إنبي).

وقال رئيس مجلس إدارة شركة النصر للكيماويات الوسيطة، إنّه بإنشاء شركة الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنة إضافة إلى مصانع الأسمدة الموجودة بمجمع إنتاج الكيماويات بالفيوم، ويبلغ الإنتاج الإجمالي للشركة من الأسمدة نحو مليون ونصف المليون طن سنويًا، لخدمة قطاع الزراعة بمصر ولتصدير الفائض إلى الخارج.

عبداللطيف قدّم نسخة من كتاب الله هدية للرئيس السيسي

وقدّم اللواء أركان حرب مختار عبداللطيف رئيس مجلس إدارة النصر للكيماويات الوسيطة، نسخة من كتاب الله هدية للرئيس عبدالفتاح السيسي، وشاهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيلما تسجيليا بعنوان "قلاع صناعية بسواعد مصرية"، من إنتاج إدارة الشؤون المعنوية.

وتحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي في نهائية الاحتفالية، وهنأ الرئيس المصريين بافتتاح مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنة، موجها الشكر لكل من ساهم في خروج مجمع الأسمدة بهذا الشكل.

السيسي: زي السنة دي هنكون بنفتتح مدينة الرخام الجديدة

وأشار السيسي إلى مدينة الرخام الجديدة، قائلا: "مدينة الرخام الجديدة تنتج ما يقرب من 30 مليون متر في العام الواحد، وزي السنة دي هنكون بنفتتح مدينة الرخام الجديدة، التي ستعمل بالشروط البيئية وتراجعها وزارة البيئة بشكل دوري".

وقال الرئيس السيسي إنّ مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنة، وفر فرص عمل لـ1500 شخص، متطرقا للحديث عن الصناعة في مصر، قائلا إنّ الدولة تقف إلى جانب رجال الأعمال: "إحنا معاهم من خلال التمويل ومن جانب البنوك وبنيسر عليهم الأمور".

وأضاف السيسي أنّ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، عرض عليه حضور افتتاح مشروعات خاصة برجال أعمال، خاصة أنّها مشروعات تمثل قلاع صناعة كبيرة، مؤكدا: "قلت معنديش مانع عشان نبيّن جهد رجال مصريين شغالين وبيبنوا ويعمروا معانا، مستعد طبقا للوقت اللي يحددوه".

وتابع الرئيس أنّ الدولة تتحرك بجدية ومسؤولية لتغيير الواقع، وبناء وتعمير مصر وتحقيق نهضة كبيرة بها، مشيرا إلى أنّ التحدي الأكبر الذي يواجه الدولة المصرية مع أي شركات تنفذ مشروعات مع الدولة هو الوقت: "إحنا بنضّغط في الوقت عشان نشغل مصريين ونغير حياتهم، ومستقبلهم وأسرهم".

السيسي: في جورنال كتب إننا محتاجين ترليون دولار لحل المشاكل.. وده مش صح دي مصاريف

وأضاف السيسي أنّ ما تنفذه الدولة الآن هو أقصى معدلات من الممكن أن تتم، لكن ما زال المطلوب كثيرا: "كنت لسا بتكلم مع مسؤولي الدولة وقلتلهم إني قولت إننا بنحتاج موازنة حوالي ترليون دولار لدولة بحجم مصر، فلقيتها في الجورنال لحل مشاكل مصر بنحتاج لتريليون دولار، وده مش صح، أنا بتكلم عن مصروف مش بتكلم عن حل مشكلات، دولة فيها 100 مليون، مصروفها السنوي ترليون دولار".

وتابع السيسي: "أنا بقول الكلام ده عشان زمايلنا اللي بيقروا ويسمعوا يعرفوا إن الحكاية محتاجة جهدنا كلنا، جهد الدولة وكل الشرفاء من المصريين في القطاع الخاص وأنا داعم ليهم".

السيسي: أدعم القطاع الخاص.. وقلتلهم يلا نبني سوا لاجل خاطر مصر

وأكد الرئيس السيسي دعمه الكامل للقطاع الخاص، قائلا: "أنا داعم ليه دايما ومش بقول الكلام ده دلوقتي بس، وقولتلهم في أول لقاء معاهم يلا نبني مع بعض لاجل خاطر بلدنا".

ولفت الرئيس إلى وجود العديد من المشروعات التي انتهت بالفعل والمقرر افتتاحها ليفرح بها الجميع، وللتأكيد على أنّ هناك أمل: "بنأكد على الأمل اللي الأشرار المدّمرين المخربين بيحاولوا يهدوه، بقولهم لأ مش هتقدروا، مش عشان إحنا جامدين لأ، ربنا مبيرضاش بكدا، ربنا خلق الإنسان لتعمير الأرض مخلقهوش لتخريب الأرض، ولا للإفساد أو الهدم".

وتطرق الرئيس السيسي للحديث عن الأعمال الإرهابية وخطورتها على الدولة والمجتمع، والتي كان آخرها الحادث الإرهابي الذي وقع في محيط معهد الأورام، وذلك خلال كلمته في حفل افتتاح مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنة اليوم".

السيسي: هنعمر ونبني طول ما إحنا عايشين

وقال السيسي: "شوفوا يا مصريين الدنيا اللي حوالينا، هل في دين بيقام كدا؟.. هل في إصلاح يقام بالهدم، قلت الكلام ده مرة ومرات كتيرة، بس التصدي ليه مش بالدولة بس، إحنا كمجتمع لازم نفهّم أولادنا ونوعيهم ونحصنهم ضد الفكر ده، مفيش دول هتطلع قدام بالهدم". وأضاف: "الدول تنهض بالانضباط والخلق والتعليم والجهد والصبر، هنفضل نبني ونعمر طول ما إحنا عايشين".

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي إزاحة الستار عن مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنة، وطلب من بعض الشباب الموجودين إزاحة الستار عن المشروع وافتتاحه رسميا، وأجري الرئيس عبدالفتاح السيسي جولة تفقدية لمجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة، بصحبة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وعدد ومن الوزراء والمسؤولين.