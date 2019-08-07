أدانت الهند بشدة الحادث الإرهابي الذي وقع مساء الأحد الماضي في محيط المعهد القومي للأورام بالقاهرة، وأسفر عن استشهاد وإصابة العشرات.

وأعربت الهند في بيان وزعته سفارتها في القاهرة اليوم عن خالص التعازي لأسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين في الهجوم، كما أكدت تضامنها مع مصر حكومة وشعبا في الحرب ضد الإرهاب، مضيفة أنّ الهجوم الإرهابي الذي وقع في القاهرة يعد حادثا آخر يذكرنا بضرورة أن ينسق المجتمع الدولي جهوده لدحر آفة الإرهاب.

من جانبها، أدانت الصين بشدة الحادث الإرهابي الذي وقع بمحيط المعهد القومي للأورام بشارع قصر العيني في القاهرة مساء الأحد الماضي، وأسفر عن استشهاد وإصابة العشرات.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون يينج في بيان اليوم، إنّ الصين تدين بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع في القاهرة، معربة عن تعازيها ومواساتها الخالصة لأسر الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وأضافت يينج أنّ الصين تعارض جميع أشكال الإرهاب، وتؤيد بقوة جهود مصر لحماية الاستقرار الوطني ومكافحة الإرهاب.