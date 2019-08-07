شيع الآلاف من أهالي قرية ميت حبيب بمركز سمنود بمحافظة الغربية، مساء أمس، جنازة 11 من جثامين عائلة "أبو إسماعيل"، شهداء حادث معهد الأورام بالقاهرة في مشهد جنائزي مهيب.

وتحاورت "الوطن"، مع عدد من أهالي القرية، حيث قال أحد المواطنين: "البلد بتاعتنا كلها متمسكة ببعضها، وكلها زعلانة على الخبر نفسه، وعلى الناس اللي راحت، كله بيدعي للشهداء، الناس دي كان ذنبها إيه ووصلوا لكده ليه، وبنعارض في أي حاجة مؤذية للبشر وبنعارض الإرهاب".

وقال مواطن آخر: "البلد كلها في حزن عشان الناس الأبرياء والشهداء كانوا ماشيين في طريقهم مفيش حاجة، الإرهاب عاوزين ننهيه، البلد كلها في حزن، البلد كلها عليها غيام وظلام بسبب الحادث الإرهابي".

وشهد الجنازة اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، واللواء محمود حمزة مساعد وزير الداخلية، ومدير أمن الغربية، واللواء علاء يوسف رئيس مجلس مركز ومدينة سمنود، واللواء مجدي عوض مساعد مدير فرقة المحلة بمركزي سمنود والمحلة.

وردد المشاركون في تشييع الجنازة هتافات مناهضة للإرهاب، من بينها "لا إله إلا الله.. الإرهاب عدو الله"، و"شهداؤنا في الجنة"، كما حمل أقارب الضحايا صورا ولافتات مطالبة بالقصاص لدماء الشهداء.

وشهد محيط معهد الأورام التابع لجامعة القاهرة، انفجارًا مدويًا، مساء الأحد الماضي، نتج عن سيارة تحمل متفجرات، بشارع كورنيش النيل أمام المعهد، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا، بحسب مصدر أمني.

وتوصلت التحريات المبدئية وجمع المعلومات، إلى وقوف حركة "حسم" التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية وراء الإعداد والتجهيز لتلك السيارة؛ استعدادًا لتنفيذ إحدى العمليات الإرهابية بمعرفة أحد عناصرها.

وأعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، ارتفاع عدد الوفيات لـ22 حالة بينهم 4 مجهولين، وكيس أشلاء، وارتفاع عدد المصابين إلى 47 حالة، مشيرة إلى أن الوضع الصحي للمصابين مطمئن بشكل عام، باستثناء 3 حالات خطرة في الرعاية المركزة، مقدمة التعازي لأهالي المتوفين في حادث معهد الأورام، متمنية الشفاء العاجل لباقي المصابين.

بدوره، تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، بخالص التعازي للشعب المصري ولأسر الشهداء الذين سقطوا نتيجة الحادث الإرهابي، متمنيًا الشفاء للمصابين، متوعدًا بمواجهة الإرهاب واقتلاع جذوره.

وأمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بانتقال فريق من أعضاء نيابة جنوب القاهرة الكلية لموقع حادث الانفجار الذي وقع أمام معهد الأورام بمنطقة قصر العيني، وإجراء المعاينات اللازمة؛ للوقوف على أسباب وكيفية وقوع الحادث.