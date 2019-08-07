دشن الهلال الأحمر الإماراتي في مديرية الخوخة في محافظة الحديدة اليمينة مشروعا استراتيجيا لليماه في منطقة القطايا، ونقل بيان رسمي عن مدير الشؤون الإنسانية في الهلال الأحمر محمد الجنيبي قوله إنه جرى "إعادة تأهيل وتجهيز البئر الإرتوازية، وخزان مياه بسعة 100 الف لتر مكعب، وشبكة المياه بطول 36 ألف متر، وتزويده بغطاس ومنظومة طاقة شمسية متكاملة". وستستفيد منه أكثر من ألفي أسرة يمنية كانت تعاني من شح المياه في المنطقة.

يذكر أن الإمارات عضو رئيسي في "التحالف" الذي تقوده المملكة السعودية في اليمن منذ مارس 2015، دعما لقوات الحكومة في مواجهة المتمردين الحوثيين المقرّبين من إيران، وكانت الإمارات أعلنت الشهر الماضي خفض قواتها في مناطق عدة في اليمن ضمن خطة "إعادة انتشار" لأسباب "استراتيجية وتكتيكية".