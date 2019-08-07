نظمت الإدارة العامة لخدمة المجتمع بجامعة الفيوم، قافلة بيطرية لقرية دسيا، بالتعاون مع مديرية الطب البيطري، والوحدة المحلية للقرية، وجمعية الفيوم لتنمية الزراعات العضوية، داخل الوحدة البيطرية بالقرية، حيث تمكنت من الكشف وعلاج 300 حالة ماشية وماعز.

شارك في القافلة- وفقا لبيان صحفي، مساء اليوم- فريق من الأطباء البيطريين بإدارة التفتيش والرقابة بالجامعة ومديرية الطب البيطري، ووقع الأطباء الكشف وتقديم العلاج بالمجان للحالات المرضية، ورش الحيوانات للتخلص من الطفيليات الخارجية، وتقديم النصائح ‏الصحية للمربين، والوقوف على أهم المشاكل المرضية التي تؤثر على الحيوانات في القرية وأثر ذلك على صحة ‏الإنسان‎.

وانطلقت تحت رعاية الدكتور محمد عيسى سيد، القائم بأعمال رئيس جامعة ‏الفيوم، وإشراف الدكتور حسام أبو الهدى، مستشار رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع، ووكيل ‏وزارة الطب البيطري بالفيوم، بحضور ‏سوزان عبدالقادر، مدير عام خدمة المجتمع، والأستاذ جمال نبوي عبدالصمد، رئيس الوحدة المحلية، والدكتور أمجد أمين، ‏مدير الوحدة البيطرية بالقرية.

ويأتي تنظيم القافلة انطلاقا من دور جامعة الفيوم في تنمية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها مع أهمية تعظيم العائد ‏الاقتصادي منها، وبناء على توجيه رئيس المجلس الأعلى للجامعات، باختيار حي أو قرية وتطويرها من كل ‏الوجوه لتنفيذ خطة للتنمية الشاملة كنشاط من أنشطة خدمة المجتمع بالجامعة تحت رعاية وزارة التعليم العالي وجامعة ‏الفيوم.