قال محمد عثمان نائب رئيس غرفة شركات السياحة بالصعيد، عضو مجلس أمناء أوبرا عايدة، أن عودة عرض الأوبرا وانطلاقها من معبد الملكة حتشبسوت أواخر أكتوبر المقبل بعد 22 عاما من التوقف هو حدث عالمي يحظى باهتمام كبير من جانب دوائر الفن والفكر وصناع السياحة على مستوى العالم، و يعيد رسم الصورة الذهنية عن مصر الحضارة.

وأضاف عثمان فى تصريحات صحفية اليوم، أن صناعة السياحة الثقافية عانت بشدة، وأكثر من غيرها من حيث الانخفاض الشديد في حجم الحركة الوافد، ومن هنا كانت الحاجة إلى حدث ثقافي أثري قادر على إحداث حراك جاذب للسائح العاشق للفن الذي يخرج من بين أحضان المعابد، ولطبيعة السياحة الثقافية لم يكن هناك أروع من إقامة أوبرا عايدة في مكان معبر عن التاريخ.

و تابع: لجنة تسويق السياحة الثقافية تدعم الحدث، وتضع كافة الإمكانيات اللوجستية في خدمته، مشيدا بالدور الذي لعبه ياسر مصطفي صاحب فكرة عودة أوبرا عايدة إلى الأقصر، والدكتورة نيفين واصف منظم الحدث.

وأكد عضو مجلس أمناء أوبرا عايدة، أنه من المتوقع بعد حجم الحجوزات الكبيرة على حضور الأوبرا أن يصل حجم حجوزات الفنادق و الفنادق العائمة إلى 100%، لافتا إلى أن مصر لم تعد تستعيد حجم حركة السياحة فقط خلال الذروة، لكنها ستتجاوز فكرة حجم الحركة إلى فكرة الحصول على سائح مميز يعد الأعلى انفاقا، وهو ما يعد إضافة للاقتصاد القومي.

و دعا إلى ضرورة أن تخطط مصر بجناحيها الحكومي والخاص، لتحويل أوبرا عايدة إلى حدث عالمي سنوي يجذب عاشق السياحة الثقافية إلى مصر في نفس التوقيت من كل عام، و يتحول لجزء أساسي من أجندة السياحة العالمية.