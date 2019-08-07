عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري والموارد المائية ورئيس بعثة الحج المصري، صباح اليوم، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل خطة تصعيد الحجاج إلى عرفات وبدء مناسك الحج، وذلك بحضور اللواء عمرو لطفى مساعد وزير الداخلية للشئون الإدارية والرئيس التنفيذى لمكتب شئون حجاج مصر، واللواء حسام طلعت مدير الإدارة العامة للشئون الإدارية بوزارة الداخلية ونائب رئيس البعثة، وأيمن عبد الموجود رئيس بعثة حج التضامن الاجتماعى، واللواء ممدوح العدوى سكرتير عام البعثة الرسمية ومجدى شلبى رئيس بعثة السياحة.

وأكد "عبد الموجود" أن التجهيزات المكثفة التى قامت بها وزارة التضامن الاجتماعى لموسم الحج، والتى بدأت منذ فترة طويلة سابقة على بدء الموسم، كان لها أكبر الأثر فى انتظام الموسم والاستعداد لبدء المناسك، مشيرا إلى أنه قد تم الانتهاء من التجهيزات الخاصة بتصعيد ضيوف الرحمن من حجيج الجمعيات الأهلية والتى من المقرر لها الجمعة 8 من ذو الحجة بخطة تفويج متكاملة.

وأضاف "عبد الموجود" أنه سيتم البدء بالمقدمة صباح الجمعة، على أن يبدأ التفويج بعد الصلاة ويستمر حتى السادسة من مساء الجمعة، وتم وضع خطة بالتنسيق مع الجانب السعودى، وأن التصعيد سيتم من خلال 281 حافلة مكيفة ومجهزة الحمامات والـ GPS، وقد تم استلام المخيمات أمس بعرفات و"منى"، بعد أن قامت لجان المعاينة من التاكد من المطابقة للمواصفات المتفق عليها، وهى خيم ألمانى ذات جودة مرتفعة مزودة بمراوح وتكييفات فريون.

وأوضح "عبدالموجود" أن هذا العام سيكون إن شاء الله أفضل، وأنه تفاديا لارتفاع درجات الحرارة فسيكون هناك تكثيف لوجود المياه والعصائر داخل المخيمات وخارجها، وتم تخصيص عدد من الخيم لحالات الإجهاد الحرارى وتجهيزها بالتنسيق مع البعثة الطبية المصرية، وقد أكد وزير الرى ورئيس البعثة المصرية للحج على ضرورة تجنيب الحجيج من كبار السن التعرض للإجهاد الحرارى بالتواجد بالمناطق مرتفعة الحرارة.

وقد استعرض المؤتمر الصحفى الإجراءات والتجهيزات التى اتخذتها البعثات لضمان خدمة متميزة للحجيج أثناء عمليات التفويج وتادية المناسك الشريفة بعرفة ومنى.