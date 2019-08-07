أعربت الفنانة الشابة هنادي مهنى عن سعادتها بحصولها على لقب أحسن ممثلة صاعدة، ضمن مسابقة "كأس إنيرجي للدراما"، الذي يقدمه محمد طارق، على راديو "إنيرجي"، في رمضان الماضي، وذلك بعد تألقها في مسلسل "زلزال" ومسلسل "حكايتي".

وتحدثت هنادي مهنى، خلال حلقة اليوم من برنامج "فوًل92.1"، مع المذيع باسم كميل على راديو "إنيرجي"، عن الأعمال الفنية التي قامت بها وهي صغيرة، قائلة: "مكنتش بتوتر علشان النجوم اللي وقفت قصادهم كانوا في بيتنا يوميا بحكم إني كنت ابنة الموسيقار هاني مهنى"، "كنت بحس أنهم أصحابي، لكن التحدي كان يوم ما وقفت على مسرح الأوبرا".

وعن سؤالها لماذا لم تدخل المجال الموسيقي أسوة بوالدها، قالت: "مبسمعش أغاني عربي كتير، ومكنتش بعرف أتكلم عربي كويس، وقلت لو هغني كان هيبقي برا مصر"، موضحة أن احترافها مجال التمثيل جاء بالصدفة.

وتابعت مهنى: "أنا اتخرجت واشتغلت مدرسة، والتمثيل جه صدفة، وبعد ما عملت كليب مع فيشاوي وقصي، الكاست تم استضافتهم في إحدى البرامج وجابوا سيرتي وجابوا صورتي ورا المذيعة، عجبته وقالي عاوزك في مسلسل صعيدي، وكنت متوترة جدا في التصوير حتى مش فاهمة إن مسموح لينا نتحرك في اللوكيشن".

وأوضحت أن مسلسل بركة مع النجم عمرو سعد كان أول مسلسل عُرض عليها في عام 2017، ويليه مسلسل "زلزال" مع الفنان محمد رمضان، ثم مسلسل "حكايتي" مع الفنانة ياسمين صبري.

وقالت هنادي إنها في عام 2019 اشتركت في 3 مسلسلات بالتوازي "كنت مرعوبة وبنهار"، مكنتش بروح البيت وكنت بنام في العربية، وقعدت في مرة 90 ساعة متواصلة أصور من غير ما أنام".

وكشفت هنادي أنها كانت تستمع لأغنية "مافيا" للنجم محمد رمضان، في نفس الوقت الذي تلقت فيه مكالمة هاتفية من المخرج إبراهيم فخر، وعرض عليها الدور في مسلسل "زلزال"، "أستاذ إبراهيم مقاليش إن المسلسل مع محمد رمضان، بس قالي أنا بقرأ ورق حاليا ومش شايف حد غيرك في الدور ده".

وقالت هنادي إن دورها في المسلسل كان يحوي مشاعر كثيرة، وهذه الشخصية هي الشخصية المفضلة لها من بين الأدوار الثلاثة، التي جسدتها هذا العام، أما عن شخصية "نسرين" في مسلسل حكايتي، قالت هنادي: "أول ما جالي المسلسل كان من المخرج أحمد سمير فرج هو اللي طلبني وأنا بحبه حب مش طبيعي فصورت بدون تفكير أو قراية، ونسرين دور بسيط وعلى طبيعته".

وعبرت هنادي عن حبها لكواليس مسلسل "حكايتي" وقالت "أحلى كواليس في الدنيا نفسي أمضي مع طاقم العمل عقد احتكار".