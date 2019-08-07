هوندا تسثمر 46.4 مليون دولار في أمريكا لإنتاج ماكينات جز العشب

تحاول شركة هوندا موتور، الإسراع نحو مستقبل يعمل بالطاقة الكهربائية وقيادة ذاتية للسيارات، ولكن تلك المحاولات اتجهت لطرازات ماكينات جزازة العشب الأمريكية، التي تعمل بالغاز.

واستثمرت الشركة اليابانية 46.4 مليون دولار لتوسيع مصنع في سوبسونفيل بولاية نورث كارولينا، حيث ستبدأ في إنتاج أول خط جديد من ماكينات جز العشب في 20 عامًا.

وتعتمد هوندا على خط HRN من جزازات العشب التي تعمل بالبنزين، والتي تتميز بعزم دوران أكبر بنسبة 18٪ دون أي تحسن في كفاءة استهلاك الوقود، لتدوير أعمال معدات الطاقة العالمية التي تخسرها.