مصرع طبيب ونجله إثر انقلاب سيارة في الدقهلية

لقي طبيب ونجله مصرعهما، وأصيب شقيقه وزوجته، إثر انقلاب سيارة ملاكي بالدقهلية كانوا يستقلونها على طريق "بطرة - بسنديلة"، اليوم.

تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ إلى إدارة شرطة النجدة بانقلاب سيارة ملاكى في ترعة بسنديلة.

انتقل ضباط المباحث وقوات الإنقاذ النهري وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، حيث تبين مصرع (وائل ع. ف.- 45 عاما- طبيب قلب بمستشفى نبروه المركزي) ونجله (مروان- 5 سنوات) فيما أصيبت زوجته (أميرة ا.- 40 سنة) وشقيقه (وليد ف. ع.- 40 سنة- مهندس)، وجرى نقل المتوفين والمصابين إلى مستشفى المنصورة العام الجديد "الدولي سابقا.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وجارِ إخطار النيابة العامة التي انتدبت الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة.