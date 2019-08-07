شيعت جنازة الكاتب الصحفي عبد العظيم درويش، مدير تحرير جريدة الأهرام، وكاتب مقالات بجريدة الوطن، عقب صلاة المغرب، اليوم، من مسجد الرحمن الرحيم بصلاح سالم، قبل دفنه في مقابر باب الوزير.

وحضر تشييع الجنازة أهل الفقيد وعدد من أصدقائه وتلاميذه، كما تقدم صفوف المشيعين من الكتاب الصحفيين الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة الوطن، والدكتور أحمد محمود، المدير الفني لجريدة الوطن، والكاتب الصحفي بالأهرام عبد الرؤوف خليفة، والكاتب الصحفي رفعت فياض، مدير تحرير أخبار اليوم.

وغيّب الموت الكاتب الصحفي عبدالعظيم درويش مدير تحرير "الأهرام"، ومن كتاب الرأي في صحيفة "الوطن"، قبل قليل، وتشيع الجنازة عقب صلاة المغرب، اليوم، من مسجد "الرحمن الرحيم".

وتخرج الراحل في كلية الآداب بجامعة القاهرة في العام 1974، والتحق للعمل بمؤسسة "الأهرام" منذ العام 1975.