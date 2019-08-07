شارك محامو هونج كونج في مسيرة صامتة، يوم الأربعاء، دعمًا للمحتجين المناهضين للحكومة، ما يشير إلى توسع الحركة الاحتجاجية رغم تحذيرات واشنطن.

وسار مئات المحامين الذين يرتدون البدلات السوداء تحت الشمس الحارقة من أعلى محكمة في المدينة إلى مكتب وزير العدل.

وجاءت المسيرة في وقت اصبحت التظاهرات اليومية اكثر عنفا وكثفت الصين تحذيراتها للمحتجين وقالت الثلاثاء أن "من يلعبون بالنار سيحترقون بها"، وتعد المسيرة الثانية للمحامين منذ أول يونيو.

ويدعم هؤلاء مطلب الحركة الاحتجاجية لفتح تحقيق مستقل في اساليب أجهزة تطبيق القانون، ولكنهم قالوا إن هدف المسيرة كذلك هو معارضة الملاحقات القضائية المسيسة التي تقوم بها وزارة العدل.

واعتقلت شرطة هونغ كونغ أكثر من 500 متظاهر واتهمت العشرات بالمشاركة في أعمال شغب، وهي تهمة تصل عقوبتها إلى السجن 10 سنوات.

ولم تعتقل سوى 19 شخصا من المجموعة التي هاجمت المحتجين وأدت إلى اصابة 45 منهم، ووجهت إليهم تهمة التجمع غير القانوني فقط.

وأكدت وزارة العدل بالمدينة، في بيان بعد المسيرة، أنها تجري "تقييما موضوعيا ومحترفا" لتحديد القضايا التي ستلاحقها.

وأوضحت أن وزارة العدل لن تتعامل مع القضايا بشكل مختلف اعتمادا على المعتقدات السياسية أو خلفية الشخص المعني.