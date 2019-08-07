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"مياه البحر الأحمر" تشن حملة مكبرة لتطهير وتعقيم الخزانات الرئيسية

"مياه البحر الأحمر" تشن حملة مكبرة لتطهير وتعقيم الخزانات الرئيسية

يبدأ الخميس.. شروط وقواعد تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة

يبدأ الخميس.. شروط وقواعد تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة

بالتفاصيل.. "بيطري إسكندرية" تكثف استعداداتها بالمجازر لاستقبال العيد

بالتفاصيل.. "بيطري إسكندرية" تكثف استعداداتها بالمجازر لاستقبال العيد

محافظ بني سويف يصرف 15 مساعدة مالية عاجلة لمواطنين خلال اللقاء المفتوح

محافظ بني سويف يصرف 15 مساعدة مالية عاجلة لمواطنين خلال اللقاء المفتوح

"المنتزه ثان" بالإسكندرية يوفر أسطوانات بوتاجاز مدعمة لأهالي حوض 10

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