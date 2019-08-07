داهم رجال الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة من خلال أطباء التفتيش بمديرية الطب البيطري بالقاهرة، بالاشتراك مع قوة من شرطة البيئة والمسطحات المائية، سوق الإسقاط خلف المجزر الآلي بالبساتين أثناء تفتيش ثلاجات وغرف التجميد بالسوق.

وجرى ضبط غرفة تجميد تحتوي على ١٢ طنا من لحمة الرأس والإسقاط "ممبار - كرش - كوارع - فشة"، ودهون ومفروم لحوم في حالة فساد وتعفن تام وبالفحص الظاهري، متغيرة في الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرير محضر بالمخالفة في قسم شرطة الخليفة.

كما جرى ضبط غرفة تجميد تحتوى على 4 أطنان من لحمة الرأس والإسقاط والدهن الحيواني في حالة فساد تام وغير صالحة للاستهلاك الادمى، وضبط غرفة تجميد تحتوى على لحوم مفرومة ودهون حيوانية ولحمة رأس، وكمية من الكوارع بالفحص الظاهرى المنتجات متغيرة الخواص الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة وفى حالة تعفن تام وغير صالحة للاستهلاك الآدمي تزن ما مقداره 1850 كجم.

كما جرى تحرير محاضر بالمخالفات والتحفظ على جميع المضبوطات وتشميع الثلاجات بالشمع الأحمر، وجار إصدار إذن من النيابة المختصة بإعدام المضبوطات والتخلص الامن منعا لتلوث البيئة، وحفاظا على صحة وسلامة المواطنين، وإجمالي وزن المضبوطات 17850 كجم فقط.