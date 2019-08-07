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343 ساعة عمل.. حصاد لجنة الإدارة المحلية بالنواب

343 ساعة عمل.. حصاد لجنة الإدارة المحلية بالنواب

مسلة رمسيس الثاني تصل مدينة العلمين الجديدة

مسلة رمسيس الثاني تصل مدينة العلمين الجديدة

أحمد إبراهيم لـ هيثم شاكر: مبروك علينا "معرفة قديمة"

أحمد إبراهيم لـ هيثم شاكر: مبروك علينا "معرفة قديمة"

مميش: لم نتأخر ثانية واحدة عن دفع فوائد شهادات قناة السويس الجديدة

مميش: لم نتأخر ثانية واحدة عن دفع فوائد شهادات قناة السويس الجديدة

إزالة 105 حالة تعدٍ على أراضي الدولة بمساحة 27 ألف متر بكفر الشيخ

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