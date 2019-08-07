مسلة رمسيس الثاني تصل مدينة العلمين الجديدة

وصلت قبل قليل، مسلة الملك رمسيس الثاني، إلى مدينة العلمين الجديدة، والتي كانت معروضة بحديقة الأندلس بالزمالك.

وأكد الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن قرار النقل جاء بعد موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية، وأن فريق العمل من أثريي ومرممي وزارة الآثار درسوا ووثقوا المسلة، ووضعوا تقريرا شاملا عن حالتها قبل عملية النقل بالإضافة لاتخاذ كافة إجراءات السلامة والتأمين لها.

وأجرى فريق من مرممي الوزارة أعمال الترميم الأولى ودعم وتغطية أجزاء منها بالفوم المقوى، ثم وضعت المسلة في قفص من الحديد لضمان ثباتها مع استخدام وحدات مضادة للاهتزازات أثناء عملية النقل.

وأشار وزيري إلى أن هذه المسلة أحد المسلات التي أقامها الملك رمسيس الثاني لتزين معبده في بررعمسو ثم نقلت إلى مدينة صان الحجر بمحافظة الشرقية، ومنها لحديقة الأندلس بالزمالك عام 1956.

والمسلة مصنوعة من حجر الجرانيت الوردي ويصل وزنها لنحو 90 طنا، ويبلغ ارتفاعها 14 مترا، ويزين جوانبها الأربعة نقوش وألقاب الملك رمسيس الثاني.