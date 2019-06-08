شهد محيط لجان امتحانات الثانوية العامة في بني سويف، والتي انطلقت، اليوم، إجراءات أمنية مشددة.

ووقف على أبواب اللجان أفراد أمن إداري؛ لتفتيش الطلاب قبل دخولهم إلى مقار الامتحانات، وتوافد طلاب الثانوية العامة على لجان الامتحانات من الثامنة صباح اليوم، قبل الموعد بساعة حيث سمح لهم بالتواجد بمقر المدرسة المقرر بها الامتحانات للتعرف على أمكانهم المخصصة لهم دون الصعود إلى اللجنة.

يذكر أن 659 ألفا و253 طالبًا وطالبة بالثانوية العامة يؤدون، اليوم، الامتحان في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، داخل 1817 لجنة سير موزعة في جميع أنحاء الجمهورية.