أصدرت محافظة الجيزة، قراراً بحظر نقل وحفظ جلود الهدى والأضاحى دون الحصول على تصريح من الجهات المختصة بالطب البيطرى نظير مبلغ 1000 جنيه لكل تصريح ويحصل من المخالف للقرار 5 آلاف جنيه مع التحفظ على وسيلة النقل بأقرب قسم شرطة لحين سداد المبلغ المشار إليه، مع مصادرة الجلود ومخلفات الذبح بمعرفة اللجان الفرعية.

وقال المحافظ فى بيان أمس، إنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال أى مخالفة فى أعمال النقل دون تصريح من مديرية الطب البيطرى بالمحافظة، مؤكداً وجود لجان متابعة ميدانية بالأحياء والمراكز والمدن لضبط أى مخالفات على الفور.

تفعيل غرف الطوارئ لتلقى شكاوى المواطنين

كما أنهت معظم المحافظات استعداداتها لاستقبال «عيد الأضحى»، من خلال تجهيز عدد من الساحات العامة لأداء صلاة العيد، وتوفير الأئمة والخطباء من قبل مديريات الأوقاف، كما تم إعلان حالة الطوارئ فى المجازر الحكومية لاستقبال الأضاحى خلال أيام العيد، وتنفيذ حملات تفتيشية مكثفة على أسواق بيع اللحوم ومحلات الجزارة، بالإضافة إلى تفعيل غرف العمليات بالدواوين العامة للمحافظات ومديريات الخدمات، لتلقى أى شكاوى من المواطنين وسرعة التعامل معها.

ففى سوهاج، شدد المحافظ الدكتور أحمد الأنصارى، على ضرورة جاهزية المجازر لاستقبال المواطنين الراغبين فى ذبح أضحياتهم طوال أيام عيد الأضحى، مشيراً إلى توافر 27 مجزراً موزعة على جميع مراكز المحافظة، تخضع لإشراف الأطباء البيطريين والوحدات المحلية، كما تم تشكيل غرفة عمليات بمديرية الطب البيطرى والإدارات البيطرية بالمراكز، لتلقى الشكاوى ومتابعة سير العمل داخل المجازر، على أن يتم وقف جميع الراحات والإجازات خلال أيام العيد.

كما شنت مباحث التموين بسوهاج، بالتنسيق مع إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطرى، حملة مكبرة على محلات الجزارة ومنافذ توزيع اللحوم، وقال مدير إدارة المجازر، الدكتور أحمد حمدى، إن الحملة، التى استهدفت مختلف الأحياء بمدينة سوهاج أمس الأول، أسفرت عن ضبط 150 كيلوجراماً من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمى، وتم تحرير المحاضر اللازمة، مشيراً إلى أن الحملة مستمرة خلال الفترة المقبلة، وطوال أيام العيد، فى جميع المناطق بالمحافظة.

حملات مكثفة على أسواق بيع اللحوم بالمحافظات

وفى الغربية، أعلن مدير مديرية الطب البيطرى، الدكتور حاتم أنور، حالة الطوارئ بجميع الإدارات التابعة للمديرية، وتكثيف الحملات، بالاشتراك مع الصحة والتموين، للمرور على الأسواق ومحال بيع الأغذية، للتأكد من صلاحيتها للاستخدام الآدمى، وخلوها من الأمراض، ومطابقتها للمواصفات الصحية، والكشف الطبى عليها، مع إعدام غير الصالح منها فوراً، وشدد على فتح جميع المجازر بالمحافظة، البالغ عددها 20 مجزراً بصفة يومية خلال أيام العيد، والاستمرار فى العمل حتى الانتهاء من جميع الأضاحى بالمجازر.

وأضاف أنه تم أيضاً إلغاء جميع الإجازات والراحات لجميع الأطباء العاملين بقطاع المجازر والتفتيش على اللحوم، كما شدد على دعم المجازر بالأعداد الكافية من الأطباء لسرعة الكشف على المذبوحات.

ومن جانبها، تمكنت مباحث التموين من ضبط 4 أطنان ونحو 250 كيلوجراماً من اللحوم والكبدة الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمى، داخل إحدى الثلاجات، ملك «أحمد ع. س»، 40 سنة، حاصل على دبلوم زراعة، بمركز زفتى، كما تم ضبط 585 كيلو من اللحوم المفرومة يُشتبه فى عدم صلاحيتها، داخل مصنع لإنتاج مصنعات اللحوم، ملك «سناء أ. أ»، والمسئول عنه «أحمد أ. ع»، 33 سنة، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة.

تجهيز الساحات العامة للصلاة

وفى دمياط، وجهت المحافظ، الدكتورة منال ميخائيل، رؤساء المدن والمجالس المحلية، ومختلف الأجهزة المعنية الأخرى، بالتعاون مع مديرية الأوقاف، لتجهيز الساحات العامة لاستقبال المصلين لأداء صلاة العيد، والتى يبلغ عددها 72 ساحة، وقال وكيل وزارة الأوقاف، الشيخ محمد سلامة، إنه يجرى التنسيق مع الوحدات المحلية والأجهزة الأمنية، مشيراً إلى أن موضوع خطبة العيد عن النظافة وعدم إلقاء مخلفات الذبح فى الشوارع، والتخلص منها بالطرق السليمة من قبل العاملين بالنظافة.