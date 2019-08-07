أحمد إبراهيم لـ هيثم شاكر: مبروك علينا "معرفة قديمة"

نشر الموزع أحمد إبراهيم عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بوستر ألبوم الفنان هيثم شاكر.

وعلق أحمد إبراهيم على الصورة قائلًا: "بسم الله ألبوم هيثم شاكر الجديد معرفة قديمة نزل، أنا موزع 8 أغاني هنزلهم إن شاء الله، واسمعوا الألبوم كله يارب يعجبكم".

وأضاف: "صاحبي وحبيبي هيثم بالتوفيق، ربنا يدينا على قد تعبنا احنا اجتهدنا والباقي على ربنا، مبروك علينا ولفريق العمل كله".

واختتم تغريدته قائلًا: "الأغاني الـ8 هم، ياما ياما، لحقتيني، كنت مداويني، راحوا، مافيش بعد بينسي، مش مهم انا، ماتغيبوش، وطبعا معرفة قديمة".