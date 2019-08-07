مميش: لم نتأخر ثانية واحدة عن دفع فوائد شهادات قناة السويس الجديدة

أكد الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، أن القناة مستعدة للتطوير الذي سيحدث في النقل البحري، خاصة مع تطبيق مبادرة "الحزام والطريق"، موضحًا أن قناة السويس الجديدة كانت عبارة عن مشروع ناجح جدًا، فهناك 81 سفينة مرت عبر قناة السويس في يوم واحد، وهذا الأمر لم يكن ليتحقق دون افتتاح قناة السويس الجديدة.

وأضاف "مميش"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مانشيت"، الذي يُعرض على شاشة "أون إي"، مع الإعلامية رانيا هاشم: "لو كنا معملناش القناة الجديدة، كان مرور هذا العدد في حاجة لـ3 أيام"، موضحًا أن مشروع قناة السويس كانت فكرة مصرية والتنفيذ والتمويل مصري، فالمصريون قادرين على صنع المعجزات.

وأشار رئيس هيئة قناة السويس، إلى أن عائد شهادات الاستثمار في قناة السويس سيعود للمواطنين يوم 4 سبتمبر المقبل، مستنكرًا تشكيك الكثير في عائد تلك الشهادات للمواطنين، "كان في ناس كتير بتشكك في عائد هذه الشهادات للمواطن".

وأوضح أن المواطن كان يتحصل على فوائد الشهادات كل 3 شهور بشكل منتظم، معقبًا: "متأخرناش ثانية واحدة عن الفوائد"، موضحًا أن قيمة شهادات الاستثمار في قناة السويس تقدر بـ64 مليار جنيه، وهذا رقم ضخم، ولولا دعم الشعب المصري، لما كانت قناة السويس الجديدة ستنجح، واصفًا وقفة الشعب المصري في تمويل القناة بـ" الرائعة".