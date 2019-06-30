قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، إن الشعب أراد الحياة عندما خرج في يوم 30 يونيو للتظاهر ضد حكم جماعة الإخوان الإرهابية، حيث تعتبر بمثابة ولادة جديدة للمصريين.

وأضاف "مميش" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، عبر شاشة "ON E"، أن الله أراد أن يخرج بطلا قوميا من المصريين، وهو الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث لمَّ الشَّمْل، وطلب موافقة وإذن الشعب في القضاء على جماعة الإخوان الإرهابية.

واشار إلى أن محور قناة السويس كان يجب أن يكون آمنا، وأن تتدفق السفن عبر القناة: "لم نغادر الهيئة، ولم تتوقف قناة السويس لحظة واحدة، وكل منا كان يؤدي واجبه".