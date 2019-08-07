إزالة 105 حالة تعدٍ على أراضي الدولة بمساحة 27 ألف متر بكفر الشيخ

قال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، إنه جرى إزالة 105 حالة تعدٍ بمساحة 27291 م2 مباني سكنية، و13 فدانا و19 قيراط أراضي أملاك دولة، وأراضي زراعية خلال اليوم الحادى عشر على التوالي بالموجة الـ13 بمركز بلطيم.

وأمر المحافظ باستمرار الحملة المكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، بالموجة الثالثة عشر لاستعادة حق الشعب بمراكز ومدن المحافظة، بالتزامن مع حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وبحيرة البرلس ونهر النيل والسكة الحديد، وتنفيذ إزالة حالات غير الجادين في أعمال التقنين؛ على رأس الإزالات.

وأكد "طه" أنه لن يتهاون في استعادة أملاك وأراضي الدولة وفقا للقانون، وسيجرى حسم وضع الحالات التي لم تثبت جديتها في التقنين سواء لعدم تقديمهم طلبات للتقنين أو لعدم سدادهم رسوم الفحص والمعاينة.

كما أعلن المحافظ عن رفع درجة الاستعداد لإزالة التعديات على أملاك الدولة لاستعادة "حق الشعب"، واتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة بالتزامن مع انطلاق الموجة الـ13 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة، وذلك

وأشار المحافظ إلى أن عمليات الإزالة تجرى بالتعاون والتنسيق مع قوات إنفاذ القانون والقوات المسلحة والشرطة والأجهزة التنفيذية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاستكمال استرداد أراضي الدولة وحفظ حق الشعب والتصدي بكل حسم لأى شكل من أشكال التعديات.