قال عادل خطاب، نائب رئيس الجالية المصرية في روما بإيطاليا، إن مصريا يدعى ميلاد حنا شاكر جمال، صاحب محل "إنترنت بوينت"، وقيل كذلك إنه "عامل معمار"، قُتل جراء تعرضه لعملية طعن بالسكين في رقبته.

وأضاف، في تصريحات لـ"الوطن"، أن السلطات ألقت القبض على صاحب الشقة التي يقيم بها الضحية، وهو مصري عمره 47 سنة، وجار التحقيق معه.

وقال خطاب إن شهود العيان أكدوا وقوع نقاش وجدل داخل الشقة بوجود حوالي 6 أشخاص، مشيرا إلى أن المعاينة الأولية أوضحت أن القتيل طعن داخل الشقة أولا ثم خرج منها لمدخل العمارة حتى فارق الحياة بعد أن فقد الكثير من الدماء.

ولفت خطاب إلى أنه ما يزال التحقيق مستمرا في الواقعة من قبل وكيل النائب العام بحسب الصحف الإيطالية.