مبادرة "حق الشعب" تسترد مليون فدان زراعي و140 مليون متر بناء

قال أحمد أيوب، المتحدث باسم لجنة استرداد أراضي الدولة، إن اللجنة جاءت نتيجة إرادة سياسية باسترداد حق الشعب وحقه في إعادة الأرض وممتلكات وأصول الدولة، واللجنة واحدة ضمن 5 لجان شكلها الرئيس عبدالفتاح السيسي تحت عنوان "استرداد حقوق الشعب وممتلكاته وأصول الدولة المصرية".

وأضاف "أيوب"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي يقدمه الإعلامي خالد أبوبكر المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن اللجنة نجحت في إعادة مليون فدان أراضي زراعية و140 مليون متر مربع أراضي بناء حتى الآن، لافتا أن اللجنة اجتمعت مع المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية، الأربعاء، لاستعراض جهود الموجة الـ13 لاستراداد أراضي أملاك الدولة خلال 10 أيام.

وأشار إلى أن الموجة الـ13 نجحت في استرداد 193 ألف فدان و3.5 مليون متر مربع أراضي بناء في جميع محافظات مصر، لافتا أن الرئيس رجل وطني وسيعقد 3 اجتماعات متتالية لاستعراض نتائج التقنين ونتائج موجات إزالة التعديات، وهو ملف يوليه الرئيس اهتماما خاصا لكونه حق الشعب ولن يسمح باغتصاب أراضي الدولة مرة أخرى.