أصدر اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحرالأحمر، تعليمات إلى رؤساء مجالس المدن والأحياء، باستكمال الحصر الدقيق للأراضي الفضاء غير المستغلة داخل الكتل السكنية، إضافة إلى أعمال لجان تسمية وترقيم الشوارع بالمحافظة.

ووجه "عبدالله" باستغلال أراضي الدولة بمدن المحافظة، لإقامة مشروعات تخدم المواطنين، لافتا إلى أن الدولة تهدف لتحقيق المنفعة العامة وتوفير احتياجاتهم.

عقد الاجتماع بحضور الجهاز التنفيذي للمحافظة، والدكتورة يسرا عطية، نائب المحافظ، واللواء عبدالفتاح تمام، سكرتير عام المحافظة، إضافة إلى رؤساء المدن ومديري المديريات والإدارات.