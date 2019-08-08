استقبل الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، الأربعاء، الدكتور أيمن مختار، السكرتير العام الجديد للمحافظة، الذي وصل، اليوم، لاستلام مهام منصبه، مؤكدا ترحيبه به متمنيا له التوفيق والنجاح في عمله.

وقال شاروبيم، "إننا جميعا نسعى لتقديم أفضل ما لدينا لتلبية احتياجات ومطالب المواطنين مهما اختلف موقع العمل وأن جميع أعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة لهم كل التقدير على جهودهم للنهوض بقطاعات الخدمات بالمحافظة".

وأكد الدكتور أيمن مختار، السكرتير العام الجديد للمحافظة، أنه جزء لا يتجزأ من الجهاز التنفيذي يعمل معهم و"نسعى جميعا إلى تلبية المطالب وتوفير الاحتياجات للمواطنين كافة".