"إسكان النواب" توصي بزيادة اعتمادات الجهاز التنفيذي لمياه الشرب

أوصت لجنة الإسكان والمرافق في اجتماعها، اليوم، برئاسة المهندس علاء والي بزيادة الاعتمادات المخصصة لخطة الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بمقدار 3 مليارات جنيه مع الإبقاء على معدلات التمويل من خلال القروض والمنح، وكذلك زيادة الاعتمادات المالية المخصصة لخطة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بمقدار 3 مليارات جنيه؛ لتنفيذ مشروع صرف صحي القرى والانتهاء من نحو 150 قرية بخطة العام المقبل.

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة لمشروع الخطة والموازنة للعام المالي 2019 - 2020، فيما يخص القطاعات التالية "هيئة تنمية الصعيد والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك".

وطالبت اللجنة برئاسة علاء والي بدعم وزارة الإسكان والمرافق؛ لإنهاء العديد من مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب الجاري العمل بها حاليًا في عدد من القرى والنجوع على مستوى الجمهورية، والتي توقف العمل فيها منذ سنوات طويلة ولم تستكمل في مختلف المحافظات لعدم توافر موارد مالية لاستكمالها، حيث إن السبب الرئيسي في اكتمال هذه المشروعات نقص التمويل المخصص للوزارة، خصوصًا أنه القطاع خدمي من الطراز الأول ويهم ملايين المواطنين.