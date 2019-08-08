قال اللواء إبراهيم عوض، رئيس غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة، إن العقار 21 بشارع الشيخ أمام محكمة زينهم بحي السيدة زينب كان خاليا من السكان، وعاينت لجنة هندسية العقارات المجاورة عقب وقوع الانهيار، لافتا إلى حدوث تصدعات في العقار المجاور له وجرى إخلاءه من السكان وسيتم هدمه غدًا.

وأضاف "عوض"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، أنه جرى نقل السكان إلى غرف مجهزة للرجال وغرف مجهزة للنساء، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، وسيتم تعويض الأسر في العقارات المجاورة "من خلال سكن في المحافظة".

تلقت غرفة العمليات المركزية في القاهرة بلاغا عن انهيار العقار رقم 21 شارع الشيخ أمام محكمة زينهم بحي السيدة زينب، وبانتقال رئيس الحي تبيّن انهيار كامل للعقار وهو مكون من دور أرضي و4 طوابق، وأسفر عن إصابة 4 أشخاص من العقار المجاور والمارة، ولا توجد ضحايا أو وفيات نتيجة الإخلاء المسبق قبل الانهيار.

ونقل المصابين إلى مستشفى المقطم لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم، ووجّه اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، رئيس حي السيدة زينب بتشكيل لجنة هندسية، لبيان مدى تأثير العقار المنهار على العقارات المجاورة.

وتبيّن تأثر العقار المجاور رقم 11 بحدوث ميل بسيط ويضم 5 أسر تم حصرها، وتم إخلائه كإجراء احترازي من السكان دون المنقولات، وعمل شدّات وصلبات لتأمين العقار وسلامة المارة، والتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي لصرف الإعانات العاجلة اللازمة لسكان العقار الذي تم إخلائه لتوفير احتياجاتهم اليومية لحين اتخاذ القرار النهائي للعقار، كما طالب برفع المخلفات الناتجة عن الانهيار فور انتهاء النيابة من المعاينة.