تجرد مسجل خطر من مشاعره الإنسانية، وقتل والده ذبحا بسبب خلافات عائلية في السيدة زينب، ونُقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت تشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة، وصرحت بالدفن.

وكان المقدم أحمد قدري، رئيس مباحث السيدة زينب، تلقى بلاغا بمقتل مسن على يد ابنه بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة "جلال.ف.ع" 60 عاما، مصاب بجرح ذبحي بالرقبة وآخر بالبطن، وتبين من التحريات أن ابنه "محمد"، 37 عاما، مسجل خطر، وراء ارتكاب الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وجار العرض على النيابة العامة.