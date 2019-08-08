معاون وزير الإسكان: الدولة لديها خطة طموحة لإنشاء 30 مدينة جديدة

قال وليد عباس معاون وزير الإسكان، إن الدولة المصرية ستنتهي من المرحلة الأولى من تنفيذ 14 مدينة في عام 2020، ومن المقرر أن تستوعب هذه المدن 30 مليون نسمة، موضحا أن الدولة لديها خطة طموحة جدًا لإنشاء عدد من المدن الجديدة تقدر بـ30 مدينة جديدة، وتم البدء في تنفيذ أول 14 مدينة جديدة.

وأضاف "عباس"، خلال حواره في برنامج "كل يوم"، الذي يُعرض على شاشة "أون إي"، أن المدن الذكية أو الجيل الرابع ستناسب مع كافة فئات المجتمع، مؤكدا أنها من المتوقع أن تكون سرعة الإنترنت بها تقدر بـ100 ميجا، ودفع الفواتير من خلال تطبيق إلكتروني، وزيادة المناطق الخضراء، وإنشاء طرق تستوعب حركة أكبر.

وأكد معاون وزير الإسكان، أنه سيتم تدريب المواطنين على استخدام التكنولوجيا في المدن الجديدة ، وكل مدينة ستحتوي على مركز رئيسي يتم من خلال استقبال طلبات المواطنين الخاصة بالوزارات المختلفة.

وتابع، "مدينة العلمين الجديد ستستوعب كافة الأنشطة الاقتصادية، وفكر القيادة السياسية إنها تعمل مدينة عمرانية عشان تستوعب فرص عمل".