حذر الدكتور عبدالعزيز النجار من علماء الأزهر الشريف من تباهي البعض بعدد مرات آدائه لفريضة الحج، مؤكدا أن المباهاة بالحج تضيع ثوابه.

وأضاف، خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الأربعاء، أن تكرار الحج في السنوات الماضية كان مستحبا، مشيرا إلى أن تغير الظروف والفقه الجديد غير ذلك.

ونصح النجار من يريد تكرار الحج بأن يعطي هذه الأموال المخصصة للحج للمرضى والفقراء ومعهد الأورام والمحتاجين وصندوق تحيا مصر وغيرها من أوجه الإنفاق: "تصدق بهذه الأموال أفضل لك الآن من الحج وإدي الفلوس دي للمرضى ومعهد الأورام والمحتاجين وصندوق تحيا مصر".

وأكد النجار أن من يكرر الحج يضيع الفرصة على غيره من المشتاقين للحج نظرا لأن أعداد الحجاج أصبحت محدودة.