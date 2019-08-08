لقي عامل مصرعه متأثرا بإصابته بارتجاج في مشاجرة مع طالبين بدائرة مركز جرجا بسوهاج، كما أصيب الطالبان بسحجات وكدمات متفرقة، وباشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من العميد عبدالحميد أبوموسى، مدير المباحث الجنائية يفيد بنشوب مشاجرة بناحية المشاودة الغربية دائرة المركز بين كل من طرف أول "عبد الله.ر.ع"، 22 عاما طالب، "حسام.س.ز"، 22 عاما طالب، مصابين بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، تم تحويلهما إلى مستشفى سوهاج الجامعي، طرف ثان "أشرف.ف.م"، 42 عاما عامل مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج تم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي بسبب خلافات الجيرة.

وورد إخطار إلى مستشفى سوهاج الجامعي يتضمن وفاة الطرف الثاني متأثرا بإصابته، بسؤال شقيق المتوفي "عاطف.ف.م"، 52 عاما عامل ويقيم بذات الناحية، اتهم الأول من الطرف الأول بالتسبب في إحداث إصابة شقيقه التي أودت بحياته.

حُرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة، صرحت بدفن الجثة عقب تشريحها لبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وباشرت التحقيقات.