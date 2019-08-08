اعتمد اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، نتيجة امتحان الدور الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2018 - 2019، بنسبة نجاح بلغت 95.11%، والتي تقدم لها 11226 طالبا وطالبة، بحضور 9798 طالبا، نجح منهم 9319 طالبا وطالبة.

جاءت النتيجة، وفقًا لبيان صحفي، صباح اليوم، في إدارة شرق الفيوم بلغت النسبة 99.85%، وبلغت النسبة في إدارة إطسا 99.62%، وإدارة غرب الفيوم بلغت نسبة النجاح 97.38%، وفي إدارة مركز يوسف الصديق بلغت النسبة 95.98%، وإدارة أبشواي بلغت النسبة 92.91%، وفي إدارة طامية بلغت النسبة 92.68 %، وفي إدارة سنورس بلغت النسبة 90.30%.