أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عبر موقعه الرسمي، حاجته لشغل عدد من الوظائف الشاغرة في عدة تخصصات، وجاءت على النحو التالي:

1. مدير إدارة المراجعة الداخلية.

2. مدير إدارة الشؤون الإدارية.

3. مدير إدارة متابعة التحصيل.

4. أخصائي شؤون مالية أول.

5. أخصائي متابعة.

6. أخصائي شؤون مالية ثان.

7. أخصائي موارد بشرية.

8. أخصائي حركة سيارات.

9. أخصائي مخازن.

10. مراجع حسابات.

11. سكرتير.

12. مهندس ثالث كهرباء/حاسبات (مبرمج).

13. مهندس ثالث مدني / عمارة.

14. مدخل بيانات ثالث.

15. كاتب.

16. أخصائي خدمة عملاء.

17. أخصائي دراسات وبحوث الدعم والضمان.

18. محرر صحفي.

19. مصمم جرافيك ومالتي ميديا.

20. مندوب علاقات عامة.

تتمثل الشروط العامة في الآتي

- إجادة اللغة الإنجليزية.

- إجادة التعامل مع برامج الحاسب الآلي.

- امتلاك مهارات الاتصال.

تقدم المستندات المطلوبة على ملف PDF، ثم تحميله باختيار الوظيفة المطلوب التقدم لشغلها من هنـــــا، وذلك في موعد أقصاه 12 أغسطس الحالي.