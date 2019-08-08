ذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أنَّ معدل التضخم خلال شهر يوليو سجّل ارتفاعًا 1.5% مسجلًا 7.8% مقارنة بشهر يونيو 2019 ومقابل 13.0% للشهر نفسه من العام السابق، ليبلغ الرقم القياسي العام لأسعـار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 312.5 نقطة.

زيادة أسعار الخضروات 3.7% والوقود 20.4%

وأوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أنَّ أسباب الارتفاع ترجع إلى ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 3.7%، ومجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 20.4%، وقسم النقل والموصلات بنسبة 5.8%، قسم المطاعم والفنادق بنسبة 1.8%، وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 1.2%.

أولاً: التغير الشهري (شهر يوليو 2019 مقارنة بشهر يونيو 2019):

ثانيًا: التغير السنوي (شهر يوليو 2019 مقارنة بشهر يوليو 2018):

ثالثاً: نسبة التغير الشهرية والسنوية للرقـم العام لإجمالي الجمهورية من شهـر يوليو 2018 إلى شهر يوليو 2019:

رابعاً: نسبة التغير الشهرية والسنوية لمجموعة الطعام والمشروبات لإجمالي الجمهورية من شهر يوليو 2018 إلى شهر يوليو 2019:

خامسًا: نسبة التغير السنوية للرقم العام لإجمالي الجمهورية لشهر يوليو للسنوات من 2009 حتى 2019: