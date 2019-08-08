نشرت شركة مرسيدس مقطع فيديو عبر قناتها على "يوتيوب"، بيّنت فيه خصائص ومميزات تصميم السيارة C-Class من حيث الأمان، إذ توفر خاصية الفرامل النشطة التي تساعد على تجنب الحوادث.

وتوفر السيارة كذلك حزمة المساعدة في القيادة، والتي بدورها توفر الراحة للسائق، فضلا عن تصميم كابينة السيارة من الداخل، إذ تم تصميم كل شيء في السيارة باحترافية بداية من عدادات السرعة وناقل الحركة، حتى نظام الأندوريد في السيارة.

وشركة مرسيدس الألمانية من أكبر الشركات المصنعة للسيارات الفارهة في العالم، وهي تنافس العلامات الكبرى مثل bmw، وأودي ولكزس، وفولفو.