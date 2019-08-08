هرب موظف بإحدى الشركات بمحافظة السويس، بعد استيلائه على 30 مليون جنيه، من مواطنين بينهم زملائه في العمل تحت مزاعم توظيف أموالهم في شراء الشاليهات بالعين السخنة، وحرر الضحايا محاضر بوقائع النصب والاحتيال عليهم.

تحرير 20 بلاغا ضد المتهم

وقدم المواطنين الذين تعرضوا للنصب مستندات، بينها عقود وإيصالات أمانة وقع عليها المتهم "ع. م" بالاستيلاء على أموالهم، مؤكدين أنه يعمل بإحدى الشركات المنتجة للبتروكيماويات بالعين السخنة، بالإضافة لعمله خارج الشركة في شراء الشاليهات وتنظيم الرحلات السياحية.

ووصل عدد البلاغات المقدمة من 20 مواطنا من بين الضحايا التي قام المتهم بالنصب عليهم، وقدموا المستندات الخاصة بإدانة المتهم، فيما أكد عدد من الضحايا أن المتهم هرب إلى تركيا.

وقال "م. ب" موظف، إن المتهم حصل منه علي مبلغ مليون و400 ألف جنيه، لشراء حصص في شاليهات بالعين السخنة، وأضاف "ح. ك": "المتهم نصب علينا وأخذ مني 600 ألف جنيه ولم أكن أتخيل يوما أنه نصاب، فذهبنا إلى الجهات الأمنية وقدمنا بلاغات ضد المتهم".