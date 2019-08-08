التعليم العالى: منح دراسية مقدمة من جامعة العلوم والتكنولوجيا بميلانو 

استعرض د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى تقريراً مقدماً من د. كاميليا صبحى القائم بأعمال رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات حول المنح الدراسية المقدمة من جامعة العلوم والتكنولوجيا بميلانو Politecinco Di Milano للعام القادم 2020 .

وأشار التقرير إلى أن الجامعة فتحت باب التقدم للتسجيل للحصول على العديد من المنح الدراسية لمهمات ما بعد الدكتوراه للعام المقبل 2020 في مختلف التخصصات العلمية ومنها ( الطاقة– الميكانيكا – الجيولوجيا – معالجة المياه – تحليل البيانات والخرائط – التحليل الكيميائي ) ، علماً بأن آخر موعد لهذه المنح خلال شهر أغسطس الجاري ، وللإطلاع على كافة الشروط والتقدم للمنح المختلفة، وكذا مواعيد انتهاء التقدم يرجى زيارة الموقع الإلكترونى التالي :ـ

https://www.polimi.it/en/faculty-and-staff/calls-and-competitions/research-grants

علماً بأن الإدارة المركزية للبعثات لا تتحمل أية نفقات عن هذه المنح .