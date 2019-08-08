قال السيد خاطر عميد كلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية بجامعة القاهرة، إن الكلية شهدت إقبالاً كثيفا من قبل طلاب الثانوية العامة طالبي تقليل الاغتراب، لافتا إلى أن عددهم بلغ 600 ، وذلك من الساعة 8:30 صباحا حتى الثانية عشر ظهرا، وأنهم مستمرون في تلقي الطلبات حتى لو استمر للساعة الـ 9 مساءً.

وأكد "خاطر"، في تصريحات لـ"الوطن"، أنه لا توجد أي مشاكل تواجه الطلبة، لوجود فريق دعم فني يشرف على الطلبة ويرشدهم لعدم وجود فرصة أخرى للطالب، ذا حدثت مشكلة في تقليله للاغتراب، وأنه قام بالمرور على معامل الكلية بنفسه، وقدم توجيهاته لفريقه، وفحص بعض الطلاب الذين قاموا بعمل الخدمة بعد خروجهم من المعامل بدون توضيح شخصيته، واطلع على المعلومات التي قاموا بها وتأكد من عدم وجود أي مشاكل.

وأوضح خاطر أن الكلية بها معملان، بكارت 80 جهاز، يعملان على أكمل وجهه بدون توقف، لافتا إلى أنه حتى الآن لم تأت أوامر من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالتوقف عن استقبال الطلاب، وبالتالي العمل قائم إلى أن تأتي الأوامر من الوزارة.