شهدت معامل كلية الآداب إقبالًا كثيفًا من طلاب الثانوية العامة، بشعبتيها العلمي والأدبي؛ لتقليل الاغتراب والتحويلات من كلية لأخرى.

وقالت مريم ياقوت مديرة المركز الإعلامي بالكلية، إنه جرى فتح معملين حاسب آلي لاستقبال الطلاب، لافتة إلى أن كل معمل يحتوي على 30 جهازًا.

وأضافت "ياقوت" لـ "الوطن"، أن أبرز مشكلات الطلاب كانت عدم توفر أماكن مناسبة لنطاقهم الجغرافي في الكليات التي يرغبون في التحويل إليها، مشيرة إلى أن ذلك يفرض عليهم كليات معينة، خاصة بعد تسجيل طلاب المرحلة الأولى والثانية واكتفاء معظم الكليات بأعداد معينة.