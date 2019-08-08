"القابضة للكهرباء" تحتفل بتخريج دفعة جديدة من أعضاء الكوميسا

شهد المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والسيد السيد المحاسب عبد المحسن خلف العضو المتفرغ للموارد البشرية والتدريب والشئون الإدارية بالشركة القابضة، احتفالية تخريج 14 متدربا من 12 دولة أفريقية من الدول الأعضاء بمنظمة الكوميسا، بالإضافة لـ3 من قيادات الكوميسا في البرنامج التدريبي "سياسة وتمويل وتنفيذ مشروعات الطاقة"، والذي تم تنفيذه تحت رعاية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركة القابضة لكهرباء مصر.

وألقى المهندس جابر، خلال الاحتفالية كلمة رحب فيها بالحضور، وأوضح أن جمهورية مصر العربية تقدم من خلال وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة خبراتها للدول الأعضاء بمنظمة الكوميسا في كافة القضايا المتعلقة بالكهرباء والطاقات المتجددة.

وأضاف أنه نظراً للإمكانيات التدريبية الهائلة والخبرات البشرية المتميزة بالشركة القابضة لكهرباء مصر، يتم تنفيذ العديد من البرامج التدريبية وإرسال خبراء مصريين في صورة منح تدريبية لنقل الخبرات الهائلة المتوفرة بقطاع الكهرباء المصري للكوادر البشرية الأفريقية من أجل تدعيم أواصر العلاقات التاريخية، ومن أجل تحقيق تعاون مثمر وتبادل الخبرات بين الدول وخاصة دول القارة الأفريقية للوصول إلى شراكة حقيقية تحقق النفع المشترك والأهداف المرجوة للجميع.

وأشاد كافة المتدربين بالبرنامج التدريبي، مؤكدين أنه سيتم نقل هذه المعارف والخبرات لزملائهم.

وأكدت الشركة القابضة لكهرباء مصر، على استمرارها في تقديم الدورات التدريبية والاستشارات والخبرات والدعم الفني للأشقاء بكافة الدول الأفريقية، لتحقيق المنفعة لكافة الأطراف من خلال التعاون في مجالات الكهرباء للوفاء بأهداف التنمية لكافة دول القارة.