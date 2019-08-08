على هامش مشاركته في فعاليات منتدى الابداع في شبكات المستقبل لدول البريكس BRICS في الصين؛ شهد الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توقيع اتفاقية تعاون بين الشركة المصرية للاتصالات وشركة هواوي العالمية بهدف توفير نماذج استخدام في مجال تكنول

وجه محمد سعفان وزير القوى العاملة، مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية في ميلانو، بمتابعة حادث مقتل شاب مصري في مدينة ميلانو، وسير التحقيقات الجارية من جانب السلطات الإيطالية بالتعاون مع القنصلية المصرية، فضلا عن إنهاء الإجراءات الخاص بشحن الجثمان لأرض الوطن، والوقوف على مستحقاته لدى جهة عمله والتأمينية.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن المستشار العمالي في ميلانو عزت عمران، أخبره في اتصال هاتفي تفاصيل مقتل المواطن المصري ويدعي ميلاد شاكر كامل جرجس وعمره 30 عاما، وترجع جذوره إلى محافظة أسيوط، حيث يقيم في مدينة ميلانو بشارع المنزه، ويعمل في مجال التشييد والبناء، وجرى العثور على جثمانه داخل السكن الذي يتشارك فيه مع مصريين آخرين غارقًا في دماءه إثر طعنات بآلة حادة في صدره ورقبته.

وأضاف أن الجيران محل سكنه سمعوا صرخات "ميلاد"، وجرى إبلاغ الشرطة التي اصطحبت 4 شباب كانوا يسكنون معه بالشقة نفسها إلى مركز الشرطة؛ للتحقيق معهم، حيث يرجح أن يكون أحدهم هو القاتل إثر خلافات مالية، ويتواصل حاليا مكتب التمثيل العمالي في ميلانو مع أصدقاء القتيل ميلاد شاكر كامل؛ لبحث وضعه من حيث الإقامة ومستحقاته التأمينية.