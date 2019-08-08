على هامش مشاركته في فعاليات منتدى الابداع في شبكات المستقبل لدول البريكس BRICS في الصين؛ شهد الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توقيع اتفاقية تعاون بين الشركة المصرية للاتصالات وشركة هواوي العالمية بهدف توفير نماذج استخدام في مجال تكنولوجيا الاتصالات الحديثة، وتطبيقات الواقع الافتراضي VR والواقع المعزز AR، بالإضافة إلى اقامة مركز تدريب تكنولوجي ومعمل ابداع يُمكن مبتكري التطبيقات من اجراء عمليات الاختبار على شبكات الاتصالات، وتدريب الشباب والمهندسين والتقنيين في هذا المجال.

وبموجب هذه الاتفاقية تقوم شركة هواوي بتوفير البرمجيات والأجهزة المطلوبة وتقديم الدورات التدريبية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ فيما تقوم الشركة المصرية للاتصالات بتجهيز المعمل بوسائل الاتصالات اللازمة.

وقع الاتفاقية المهندس/عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، والسيد/ فينسنت صن الرئيس التنفيذي لشركة هواوي مصر.

هذا وقد عقد الدكتور/ عمرو طلعت اجتماعا مع مسئولي شركة هواوي برئاسة السيد/ ديفيد وانج مدير تنفيذي لشركة هواوي العالمية؛ تناول اللقاء الخطط الاستثمارية للشركة، وفرص التعاون المستقبلية لزيادة حجم استثماراتها في مصر؛ حيث تم الاتفاق على توفير منح تدريبية تقدمها الشركة العالمية للشباب المصري بالتعاون مع المعاهد التدريبية والجهات التابعة للوزارة وهي معهد تكنولوجيا المعلومات ITI، والمعهد القومي للاتصالات، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا".

وقامت الشركة خلال اللقاء باستعراض تكنولوجيا الجيل الخامس وتطبيقاتها في مجال الذكاء الاصطناعي في عدة مجالات منها الزراعة والرعاية الصحية، حيث تم مناقشة التعاون في مجالات التكنولوجيات المتقدمة في مجال الاتصالات وتطبيقاتها المختلفة.

حضر اللقاء الدكتور/ حسام عثمان نائب رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، وعدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.