عرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عددًا من المؤشرات الاقتصادية المهمة، حيث أكدت أن التضخم انخفض إلى 7.8%، مقابل 8.9% خلال الشهر السابق، و13% في الشهر نفسه من العام الماضي، موضحا أن هذا مؤشر جيد يؤكد أن هناك تزايدًا في الإنتاج، وضبطا للأسواق.

وأكد الوزيرة أن البطالة انخفضت في الربع الثاني من العام الميلادي؛ لتصل إلى نحو 7.5% مقارنة بـ8.1% في الربع الأول، ما يؤكد أن السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة تسير في الاتجاه الصحيح.