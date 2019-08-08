أحيا السوبر ستار مصطفى قمر واحدة من أقوى حفلاته وذلك داخل "cairo Jazz club" بـ6 أكتوبر وسط حضور العديد من محبيه وجمهوره.

وصل قمر بصحبه مدير أعماله علي رشاد وشقيقه حماده قمر وقبل صعوده إلى مسرح الحفل، وعرض أحدث كليباته "س من الناس" وسط صيحات الجمهور ثم ظهر "قمر" على مسرح الحفل، وبدأ بغناء "حياتي" وسط تفاعل الجمهور، مرددين الأغنية ثم استمر في الغناء لمدة أكثر من ساعتين وسط أجواء من الفرح بين الحضور.

ووجه مصطفى قمر، خلال الحفل، التحية لنجليه "تيام" و"إياد" وتخلل الحفل قيام "قمر" بالتقاط الصور السيلفي والتذكارية مع محبيه وسط أجواء من البهجة والفرحة بينهم.