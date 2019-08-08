أعلنت هيئة الأرصاد الجوية توقعاتها للطقس، غدًا الجمعة، حيث من المنتظر أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وعن حالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، والبحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 25 36

شبين الكوم 25 35

طنطا 24 35

دمنهور 25 34

الإسكندرية 26 33

بلطيم 25 32

مطروح 23 32

السلوم 23 33

سيوة 23 38

بورسعيد 25 32

دمياط 25 32

الزقازيق 25 36

الاسماعيلية 24 37

السويس 24 37

العريش 24 32

رفح 23 32

رأس سدر 26 38

نخل 19 36

نويبع 29 36

طابا 28 35

كاترين 17 31

الطور 27 37

شرم الشيخ 27 38

الغردقة 27 38

مرسى علم 28 35

الفيوم 24 37

بني سويف 24 37

المنيا 24 37

أسيوط 25 41

سوهاج 26 40

قنا 27 40

الأقصر 25 40

أسوان 28 40

أبوسمبل 29 40

الوادي الجديد 22 42

شلاتين 26 36

أبو رماد 28 35

حلايب 29 33

رأس حدربة 29 33

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من المدن والعواصم العربية

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 27 41

المدينة 26 41

الرياض 26 43

المنامة 34 40

أبو ظبي 34 42

الدوحة 34 41

الكويت 32 47

دمشق 17 36

بيروت 26 31

القدس 18 29

غزة 22 31

بغداد 28 43

مسقط 28 32

صنعاء 15 24

الخرطوم 24 35

طرابلس 25 34

تونس 24 34