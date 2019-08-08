قال حي شرق المنصورة، بمحافظة الدقهلية، إن حادث تصادم وراء تدمير تمثال "طائر القمح"، في شارع الجمهورية، وفقا لبيان صادر عن الحي.

وانتقلت ريهام الحلو نائب رئيس الحي، إلى مكان البلاغ للإشراف على رفع مخلفات الحادث الذي لم يحدث خسائر في الأرواح.