شيعت قرية الديسة بمركز بني عبيد في محافظة الدقهلية، اليوم، شقيقين توفيا في حادث تصادم بين موتوسيكل وسيارة نقل علي طريق" ميت فارس- بني عبيد".

وتوفي في الحادث كل من محمد أحمد الرفاعي 17 سنة، ولحق به بعد ساعات شقيقه الأصغر محمود أحمد الرفاعي، 13 سنة، وأصيب في الحادث "حسام.ح.ف" 27 سنة، بكسر في الساق.

وشارك في الجنازة عدد من أهالي القرية ومدينة بني عبيد يتقدمهم المحاسب جمال شحاته رئيس المركز.

كان اللواء فاضل عمار، أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم علي طريق ميت فارس.

وانتقلت مباحث المركز إلى مكان الحادث، وتبين مصرع الشقيقين، وإصابة اثنين أخر نتيجة اصطدام موتوسيكل وسيارة نقل.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم التحفظ على السيارة والموتوسيكل تحت تصرفات النيابة العامة.