حملة بمدينة 6 أكتوبر لإزالة التعديات وضبط المخالفات

قال المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، بأنه جرى شن حملة مكبرة على مناطق السياحية الرابعة والسادسة، بإشراف المهندس خالد سرور، نائب رئيس الجهاز للتنمية والمشرف على القطاع الشرقي، وبالتعاون مع إدارة الأمن بالجهاز وشرطة التعمير ورئيس الحي، وذلك لإزالة التعديات وضبط المخالفات بتلك المناطق.

وأضاف الشربيني، أن الحملة ضبطت 4 محال تجارية مخالفة تعمل بدون تراخيص، وحررت لها محاضر، وذلك بمحطة وقود "بترومين" بالمنطقة السياحية الرابعة، وجرى التحفظ على 3 "تروسيكلات"، وإزالة اللافتات الإعلانية المخالفة، وإزالة الغرف العشوائية أثناء سير الحملة في الفاصل بين السياحية الرابعة والسادسة.

وأكد رئيس الجهاز اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة ضد المحال المخالفة، وأنه لا تهاون في إزالة أي مخالفات أو تعديات بالمدينة، مشيرًا إلى استمرار حملات الضبط خلال الفترة المقبلة، لتشمل أنحاء المدينة، وذلك للحفاظ على المظهر الحضاري اللائق بالمدينة.