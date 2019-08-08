تمكن فريق مباحث مديرية أمن أسيوط، من ضبط سيارة ربع نقل محملة بـ100 بندقية خرطوش تركي الصنع، قبل ترويجها بطريق أسيوط الجديدة في محافظة أسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير مساعد الوزير مدير أمن أسيوط، إخطارا من العميد محمد عصامي مأمور قسم شرطة أسيوط الجديدة، يفيد ورود معلومات لفريق مباحث القسم أكدتها التحريات مفادها محاولة بعض تجار الأسلحة النارية دخول صفقة أسلحة للمحافظة على متن سيارة قادمة من القاهرة.

وعقب تققنين الإجراءات، جرى إعداد عدد من الأكمنة الثابتة والمتحركة، وجرى ضبط السيارة.

جرى التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر اللازم، وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.